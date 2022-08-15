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AFAD acil mobil uygulaması tanıtılıyor

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, yerli yazılım olan AFAD Acil mobil uygulamasının tanıtımını yapıyor.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:11
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AFAD acil mobil uygulaması tanıtılıyor

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, yerli yazılım olan AFAD Acil mobil uygulamasının tanıtımını yapıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, vatandaşların afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak amacıyla AFAD Acil mobil uygulaması geliştirildi. Tüm IOS ve Android kullanıcılarının yararlanabileceği uygulama, App Store ve Google Play uygulama mağazalarından indirilebiliyor.

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumu personellerine ve esnaflara uygulamayı anlatarak cep telefonlarına yüklemeleri tavsiyesinde bulundu. Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan AFAD Acil mobil uygulamasında, tek tuşla acil çağrı, en yakın toplanma alanı ve afet eğitim videoları gibi özelliklere ulaşılabiliyor.

Kaynak: iha
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