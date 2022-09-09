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ADYÜ’den Pakistan’a hijyen malzemesi desteği

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere yardım eli uzattı.

09 Eylül 2022 Cuma 15:51
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ADYÜ’den Pakistan’a hijyen malzemesi desteği

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere yardım eli uzattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan yardım kampanyasına Adıyaman Üniversitesi de duyarsız kalmadı. Adıyaman Valiliği koordinesinde yürütülen kampanya çerçevesinde, Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ADYÜMLAB) üretilen hijyen malzemeleri, AFAD İl Müdürlüğü aracılığı ile Pakistan’a dualarla gönderildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, büyük bir felaketle karşı karşıya kalan Pakistan’ın tarih boyunca Türk milletinin yanında olduğuna dikkat çekerken, yardım sırasının vefalı Türk halkında olduğunu söyledi. Rektör Turgut, “Dost ve kardeş ülke Pakistan’da yakın zamanda çok ciddi bir sel afeti meydana geldi. 1300’ün üzerinde Pakistanlı kardeşimiz maalesef hayatını kaybetti. Ülkenin üçte biri sular altında kaldı. Üniversite olarak yaşanan bu üzücü duruma karşı destek vermemiz gerektiği düşüncesiyle dost ve kardeş ülke Pakistan için, üniversitemiz laboratuvarlarında üretilen hijyen malzemelerini kendilerine göndererek kampanyaya destek verdik. Yardımsever Türk milleti her zaman olduğu gibi bu konuda da elinden gelen desteği verecektir. Bu önemli kampanyaya öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 09.09.2022 17:42
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