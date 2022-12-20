ADYÜ, Dijital Dönüşüm’de dikkatleri üzerine çekiyor

Hayata geçirilmesi planlanan çeşitli projelerle ilgili Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Danışmanı Zuhal Karagöz Genç ve Dr. Öğr. Üyesi Saadin Oyucu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’a ziyarette bulundu.

Görüşmede yerli ve milli teknolojilerin ön plana çıkacağı yeni projeler gündemdeyken Doğal Dil İşleme alanında Adıyaman Üniversitesi’nde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Bu doğrultu da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile ortak projelerin hazırlanması kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili üniversite olarak dijital teknolojiler üretmek ve farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapacaklarını burgulayan ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Akademik ve bilimsel bilgi birikimine sahip Adıyaman Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Birlikte Türkiye Yüzyılının bilimin, dijitalin, iletişimin yüzyılı olacağı ön görüsü ile toplumun her kesimi ile iş birliği yaparak önce Adıyaman Üniversitesinin, sonrasında da Adıyaman ilinin, ülkemizin ve global ölçekte insanlığın yararına dijital teknolojiler üretmek ve farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapacak. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ile 2021-2025 yılları arasında ülkemizde yürütülecek olan yapay zeka alanındaki çalışmaları ortak bir zemine oturtacak tedbirler ve bu tedbirleri hayata geçirmek üzere oluşturulacak yönetişim mekanizması ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda üniversitemizde yapılan yapay zekâ temelli çalışmalar ve projeler Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile değerlendirilmiştir” cümlelerine yer verdi.

Yapay zeka danışmanlık hizmeti dikkatleri üzerine çekiyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan "Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025"’e ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmî Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girerken, Adıyaman Üniversitesinde (ADYÜ) projelendirilen yapay zekâ çalışmaları herkesin dikkatini çekiyor.

Son iki yılda 70’e yakın akademisyeni ile üniversite – sanayi işbirliğine katkıda bulunan ADYÜ, Dijital Dönüşümü hızlandırmak için emin adımlarla ilerliyor. Ülkemizin dört bir yanında Ar-Ge ve ticari faaliyetlerini sürdüren firmaların çalışmalarına destek olan ADYÜ’lü akademisyenler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Turkcell gibi kurumsal ve büyük bir firmaya verilen yapay zeka danışmanlığı hizmeti otoritelerin dikkat çekerken, kamuoyunun da takdirini topluyor.



Kaynak:PHA