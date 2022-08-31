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ADYÜ, 4. Uluslararası 33. Ulusal Biyofizik Kongresine ev sahipliği yapıyor

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), 4. Uluslararası 33. Ulusal Biyofizik Kongresine ev sahipliği yapıyor.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:15
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ADYÜ, 4. Uluslararası 33. Ulusal Biyofizik Kongresine ev sahipliği yapıyor

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), 4. Uluslararası 33. Ulusal Biyofizik Kongresine ev sahipliği yapıyor.

Dört gün sürecek olan ve ilk günü Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrenin başkanlığını Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Celal Güven yaptı. Kongreye Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Türkiye Biyofizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemil Sert, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile davetliler katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden biyofizik alanındaki araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirmek amacıyla Türkiye Biyofizik Derneğinin ortak organizasyonunda hibrit formatta gerçekleştirilen kongre, geniş bir katılıma sahne oldu. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrenin açılış konuşmasını Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut yaptı. Konuşmasında, Biyofizik alanının disiplinler arası çalışılan bir bilim dalı olduğunu ve canlı ile fizik arası bir köprü görevi gördüğüne vurgu yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Canlı varlıkların ve tabi ki insan vücudu, tek bir disiplinin içinden çıkamayacağı kadar karmaşıktır. Bu nedenle birden fazla disiplinin bir araya gelerek sorunlara çözüm aramaları gerekmektedir. Bu disiplinlerden biri olan biyofizik, disiplinler arası çalışılan bir bilim dalı ve canlı ile fizik arasındaki bir köprüdür. 19. yüz yılda Newton’un fiziğin ilkelerinin biyolojik sistemlere uygulamasıyla başlayan Biyofizik bilimi, 21. yüz yılda hızla gelişmeye devam etmektedir. Bu bağlamda biyofizik, canlı organizmalar ile ilgili problemleri fizik kavramları ile formüle ederek, fizik yasaları ile çözmeye çalışan önemli bir bilim dalıdır. O kadar önemlidir ki, ülkemizde tıp fakülteleri açılırken olması gereken 19 bilim dalından biridir. Bizler de bu bağlamda 4. uluslararası 33. ulusal Türk Biyofizik Kongresine ev sahipliği yapmaktan kıvanç duymaktayız. Kongremizin huzurun başkenti olarak tescillenen ilimiz Adıyaman’a bilimsel ve sosyokültürel anlamda önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır. Ben bu duygu ev düşüncelerle konuşmamı tamamlarken, kongre düzenlenmesi sürecinde desteklerini esirgemeyen başta ilimiz Valisi Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç olmak üzere ilçe belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımıza üniversitemiz adına teşekkür ediyorum’’ dedi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, millet olarak tıbbı ilimlerin en yükseği olarak gördüklerinin altını çizerek, Avrupa’da tıp henüz emeklemeye başlamışken, bizler Edirne’de 2. Beyazıt Külliyesini kurmuşuz. Kanuni Sultan Süleyman’ın halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sihhat gibi sözünü düstur olarak alıp mental hastalıkların da tedavisini o dönem yapmaya başladık. Ne mutlu ki ülkemizde tıp alanında da çok güzel gelişmeler yaşıyor. Yapılan yatırımlar, insan sağlığına ve tıbba verdiğimiz değeri gözler önüne seriyor. Bugün burada bu güzel etkinliğin yapılmasına öncülük eden başta Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bilim alanındaki çalışmaların devamını diliyorum” diye konuştu. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesinin 4. Uluslararası 33. Ulusal Biyofizik Kongresine ev sahipliği yapmasından ötürü gurur duyduklarını belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Prof. Elena Pohl, Dual Transfort Function Of Mitokondrial Uncouplin Proteins (Mitokondriyal Ayrılma Proteinlerinin İkili Taşıma İşlevi), Prof. Naranjan S. Dhalla ise, Mechanisms For The Los Of Adrenergic Support In Heart Failure (Kalp Yetmezliğinde Adrenerjik Desteğin Kaybına İlişkin Mekanizmalar) başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Dört gün sürecek olan, 2 panel, 3 konferans 61 sözlü bildiri ve 38 poster bildirisinin yer alacağı ve farklı ülke, üniversite ve kurumlardan yaklaşık 30 bilim insanının katılacağı kongrenin beşinci gününde ise kentin tarihi ve turistik yerlerinin gezileceği belirtildi.

Kaynak: iha
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