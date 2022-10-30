Adıyamanlılar, cumhuriyet coşkusunu Orhan Hakalmaz’la yaşadı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, Adıyaman’da sahne aldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Orhan Hakalmaz, Adıyamanlı hayranlarıyla buluşarak, birbirinden güzel türküleri seslendirdi.

AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, birim müdürlerinin katılımıyla ve Adıyamanlıların yoğun ilgi gösterdiği konserde sevenleriyle buluşan Hakalmaz, Adıyaman’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendisini Adıyaman’a davet eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

Adıyaman’da yaşayan yabancı vatandaşların da katılım gösterdiği konserde davetliler, türkülere Türk bayrağı sallayarak eşlik etti.

Konser sonun da yoğun alkış alan Hakalmaz’a teşekkür eden Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ile AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, sanatçıya çiçek takdim etti.

iha