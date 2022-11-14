Adıyamanlı öğrenci Türkiye 5’incisi oldu

Türkiye’nin 81 ilindeki okullardan gelen yüzlerce öğrencinin katıldığı koşu öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu ve konuşmalar yapıldı. Ardından gerçekleşen yarışmalarda katılımcılar küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarıştılar.

Yarışmaların ardından bireysel tasnifin yanı sıra takım sıralaması da belirlendi ve her kategoride kürsüye çıkan takımlara ödülleri takdim edildi.

Müsabakalarda TAF adına Başkan Vekilleri Mustafa Yasin Taş ve Nihat Bağcı ile Genel Sekreter Satılmış Atmaca hazır bulundu.

Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları Küçük Erkekler Kategorisi’nde yarışan Kahta Şehit Murat Toprak Ortaokulu öğrencilerinden Mustafa Yavaş, küçükler erkekler kategorisinde 81 ilden 34 takımın ve 178 sporcusunun katıldığı müsabakada Türkiye beşincisi oldu. Milli takım altyapılarına seçilen Mustafa Yavaş’a, Türkiye atletizim federasyonu tarafından para ödülü ve madalya verildi.



Kaynak:PHA