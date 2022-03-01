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Adıyamanlı Milli Sporcu Dünya Şampiyonasına katılacak

Atletizm Milli Sporcusu Kader Dost, Umman’ın Maskat kentinde 04-05 Mart tarihlerinde yapılacak olan Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

01 Mart 2022 Salı 11:25
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Adıyamanlı Milli Sporcu Dünya Şampiyonasına katılacak

Atletizm Milli Sporcusu Kader Dost, Umman’ın Maskat kentinde 04-05 Mart tarihlerinde yapılacak olan Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Atletizm sporuna 2010 yılında başlayan Kader Dost’un bugüne kadar ulusal ve uluslararası bir çok başarıya imza attı. 12 yıllık atletizm kariyerine bir Dünya 3’üncülüğü, 15 kez üst üste Türkiye Şampiyonluğu, 1 Balkan Şampiyonluğu ve 2 Balkan 2’nciliği, Uluslararası Turnuva 2’nciliği sığdırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Adım adım dünya şampiyonluğuna yürüten Kader, Milli forma için ter döken ve atletizm branşında bizim özel bir sporcumuz. Her zaman uluslararası alanda başarıyla mücadele verdiğini görüyoruz. Antrenörümüzün de yoğun ilgisi ile Umman’ın Maskat kentinde yapılacak olan Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil edecektir. Adıyaman, Milli sporcu yetiştiren bir kent olarak tüm branşlarda önemli başarılara imza atmayı başarıyor. Bizler gençlerimizin daha büyük başarılar elde etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ederek tesislerimizden 24 saat yararlanmalarına imkan sağlıyoruz. Bu bağlamda sporcumuz Kader başarılarımız için önemli örnek teşkil ediyor. Ben sporcumuzu ve antrenörümüzü gösterdikleri başarılardan dolayı kutluyor, Umman’ın Maskat kentinde hak ettiğimiz başarıyla dönmeleri için çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Kaynak: iha
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