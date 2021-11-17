Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Adıyamanlı çiftçilere 25 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Son yıllarda alternatif ürünlere yönelerek üretim deseninde büyük değişimlere giden Adıyaman’da çiftçilere “Meyveciliği geliştirme projesi” kapsamında 25 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 17:40
24 Okunma
Adıyamanlı çiftçilere 25 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Son yıllarda alternatif ürünlere yönelerek üretim deseninde büyük değişimlere giden Adıyaman’da çiftçilere “Meyveciliği geliştirme projesi” kapsamında 25 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Adıyaman Merkez ve ilçelerdeki arazilerin katma değeri yüksek tarım ürünleriyle buluşturmayı hedefleyen Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin birim alandan yüksek gelir elde edebilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere yönlendirmek amacıyla İl Özel İdaresinin desteği ile il merkezinde 10 bin, Sincikli çiftçilere de 15 bin olmak üzere toplam 25 bin adet ceviz fidanı dağıttı.

Ceviz fidanı dağıtım törenine Vali Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcıları İhsan Maskar, Mehmet Yasin Erkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve çiftçiler katıldı.

Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıyaman’da çiftçilerin alternatif ürünlere ve meyveciliğe olan ilgisinin her geçen gün artığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Çiftçilerimizin gelirini artırmak ve kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla valiliğimizce meyvecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi projesi kapsamında, bugün çiftçilerimize toplamda 25 bin adet ceviz fidanı dağıtacağız.

Bu fidanların 10 bin adeti il merkezine, 15 bin adeti de Sincikli çiftçilerimize dağıtılacak. İl özel idaremiz bir taraftan köylerimizin altyapılarını daha da modern hale getirmek için yoğun gayret sarf ederken, bir taraftan da köyde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam şartlarını kolaylaştırmak ve gelirini artırmak için meyve fidanları desteğinde bulunuyor. İlimizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve kırsaldaki vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesi için çiftçilerimizi her daim desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Çiftçiler ise yapılan desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu destekler ile üretimlerinde verim artışı olmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Bıçaklı kavga ihbarı polisi harekete geçirdi
Bıçaklı kavga ihbarı polisi harekete geçirdi
Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 2 gözaltı
Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 2 gözaltı
Pide fırınında çıkan yangın paniğe neden oldu
Pide fırınında çıkan yangın paniğe neden oldu
‘Okullarda Enerji Verimliliği’ konferansı
‘Okullarda Enerji Verimliliği’ konferansı
Binanın çatısında iş makinesi
Binanın çatısında iş makinesi
Adıyaman’da kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adıyaman’da kaçak cep telefonu ele geçirildi
Davullu zurnalı ‘aşı’ daveti
Davullu zurnalı ‘aşı’ daveti
Yeni otobüsler dualarla hizmete başladı
Yeni otobüsler dualarla hizmete başladı
Yaşlı kadının bagajda yolculuğu
Yaşlı kadının bagajda yolculuğu
Adıyaman’da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Adıyaman’da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı
Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı
Üç otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Üç otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Başkan Kılınç, mahallelerin sorunlarını muhtarlardan dinledi
Başkan Kılınç, mahallelerin sorunlarını muhtarlardan dinledi
Besni Alperen Ocaklarında görev değişimi
Besni Alperen Ocaklarında görev değişimi
Sarıgül, Kahta Belediye Başkanı Turanlı ile bir araya geldi
Sarıgül, Kahta Belediye Başkanı Turanlı ile bir araya geldi
Kahta’da 20 bin fidan dağıtıldı
Kahta’da 20 bin fidan dağıtıldı
Samsat’ta kurum amirleri eğitim için seferber oldu
Samsat’ta kurum amirleri eğitim için seferber oldu
Gölbaşı ilçesinde, ’Bi hareketine bakar hayat’ trafik uygulaması yapıldı
Gölbaşı ilçesinde, ’Bi hareketine bakar hayat’ trafik uygulaması yapıldı
Samsat’ta cami cemaatine fidan dağıtıldı
Samsat’ta cami cemaatine fidan dağıtıldı
İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Emniyetin uygulaması sürücülerden tam not aldı
Emniyetin uygulaması sürücülerden tam not aldı
Müdür Gönen, beceri atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi
Müdür Gönen, beceri atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi
Daire Başkanı Koçer, Adıyaman’da değerlendirme toplantısı yaptı
Daire Başkanı Koçer, Adıyaman’da değerlendirme toplantısı yaptı
Geleceğe güvenle ilerlemek ‘Bi hareketine bakar hayat’ uygulaması
Geleceğe güvenle ilerlemek ‘Bi hareketine bakar hayat’ uygulaması
Besni’de uyuşturucu ile mücadele semineri yapıldı
Besni’de uyuşturucu ile mücadele semineri yapıldı
Koç ve Arslantaş ailelerinin acı günü
Koç ve Arslantaş ailelerinin acı günü
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kılınç’tan, Adıyaman FK’ya destek
Kılınç’tan, Adıyaman FK’ya destek
Milletvekili Toprak, “Kırsal kesimin çıtasını daha da yükselteceğiz”
Milletvekili Toprak, “Kırsal kesimin çıtasını daha da yükselteceğiz”

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim