Adıyaman’ın tüm renkleri Cumhuriyet resepsiyonunda buluştu

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar’ın ev sahipliğinde Cumhuriyet resepsiyonu verildi.

Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen resepsiyona halkın her kesiminden geniş bir katılım oldu. Müzik dinletisinin yapıldığı resepsiyonda konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar’la birlikte konuklarını kapıda karşılayarak, tek tek tokalaşıp, bir süre sohbet etti. Davetliler ile yakından ilgilenen Vali Mahmut Çuhadar, misafirleriyle sohbet ederek bayramını kutladı, birlikte fotoğraf çektirdi.

Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, resepsiyona katılan şehit ailelerine de yakın ilgi gösterdi. Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pasta kesilerek katılımcılara ikram edildi.

Cumhuriyetin 98.yıldönümü dolayısıyla düzenledikleri resepsiyona katılan herkese teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, “Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir. Cumhuriyet büyük devletler kurmuş bir milletin ilk çağdaşlaşma sürecidir. Cumhuriyet, Atatürk’ün deyimiyle muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmektir. Bizler, bu hedefe ulaşmanın, sadece iyi eğitilmiş bir nesille mümkün olacağını gayet iyi biliyoruz. Bugün bayrağımızın 83 milyon yıldızı var. 98 yıldır sabırla, emekle, azimle insanımızı, ülkemizi, Adıyaman’ımızı yüceltmek için mesai kavramı gözetmeden var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim Cumhuriyetimiz kardeşlik üzerine kurulmuştur. Bizim Cumhuriyetimiz, birlik ve beraberlik ruhu, dayanışma ruhu üzerine inşa edilmiştir. Bizim Cumhuriyetimiz, Cumhuru, yani halkı, bütün renkleriyle, bütün farklılıklarıyla, tüm zenginliğiyle kucaklayan bir zihniyet üzerine bina edilmiştir. Bu Cumhuriyet, birilerinin değil, belli zümrelerin değil, cumhurun, yani halkın, yani 83 milyonluk aziz milletimizin Cumhuriyetidir” dedi.

iha