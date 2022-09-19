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Adıyaman’ın tarihi mekan ve sokaklarında satranç var

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından her yıl 11-19 Eylül tarihleri arasında geleneksel olarak hayata geçirilen ‘Sokakta Satranç Var’ projesi etkinliği Perre Antik Kent ve Adıyaman’ın farklı yerlerinde düzenlendi.

19 Eylül 2022 Pazartesi 08:56
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Adıyaman’ın tarihi mekan ve sokaklarında satranç var

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından her yıl 11-19 Eylül tarihleri arasında geleneksel olarak hayata geçirilen ‘Sokakta Satranç Var’ projesi etkinliği Perre Antik Kent ve Adıyaman’ın farklı yerlerinde düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Kommagene Uygarlığının beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent başta olmak üzere farklı yerlerde satranç sporunu yapan sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmış Perre antik kenti birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bugün böylesine önemli bir mekanda Satranç İl Temsilciliğimizle ile beraber düzenlediğimiz organizasyonu gençlerimiz tarihimiz ile iç içe yaşasınlar istedik. Spor Kültürünü tarihi bir mekanda Kültürel mirasımızla birleştirerek aynı zamanda kentimizin turizm değerlerinin de tanıtımına katkı sağlıyoruz. Sporcularımızın spora olan ilgilerini farklı aktiviteler düzenleyecek daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu hem Spor yapıp hem de tarihimizi ve kültürümüzü yakından tanıyan sporcularımızla keyifli bir gün geçirdik” dedi.

Kaynak: iha
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