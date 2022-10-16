Adıyaman’ın içme suyu şebeke hatları yenilenecek

FRIT Projesi çerçevesinde tamamı hibe yoluyla gerçekleşecek olan Adıyaman’daki mevcut içme suyu hattının baştan sona yenilenme işi için ihale gerçekleştirildi.

Türkiye’deki Mültecilere Yönelik Mali Yardım Programı (FRIT-II) Belediye Projesi çerçevesinde tamamı hibe yoluyla gerçekleşecek olan Adıyaman’daki mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi işi için ihalesi yapıldı.

Yapılan ihaleyle Adıyaman il merkezinde yenilenmesi planlanan yaklaşık 550 kilometrelik içme suyu şebeke hattı ile yapılması planlanan 10 bin metreküplük yeni içme suyu deposu yer alıyor. Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ihaleyle ilgili bilgi veren yetkililer, ihaleye katılan firmaların tekliflerinin alındığını ve değerlendirme sürecine geçildiğini belirtti. Yetkililer, "Adıyaman tarihinin en büyük maliyetli projesi ve tamamı hibe olarak şehir içme suyu şebekesinin yenileneceği Adıyaman Merkez İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi’nin ihalesini gerçekleştirdik. Bu hibe ile Adıyaman’ın içme suyu hattı baştan sona yenilenmiş olacak. Proje çerçevesinde yaklaşık 550 kilometre içme suyu isale hattı ile 10 bin metreküplük içme suyu deposu ve sanat yapıları yapılacak. Ayrıca yeni yapılacak içmesuyu şebekeleri üzerindeki sanat yapıları son teknoloji otomasyon sistemine entegre edilerek de içme suyu şebekelerimizin takip ve izlenmesi gerçekleştirilmesi sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da, Adıyaman’a kazandırılan bu önemli yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Adıyaman tarihinin en büyük ve maliyetli projesi olan Adıyaman Merkez İçmesuyu Şebeke İnşaatı projemizin ihalesi meclis salonumuzda gerçekleştirildi. Tamamı hibe olan proje ilimize hayırlı olsun” diye konuştu.

İhale değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 2 ay içerisinde sözleşme aşamasına gelinmesini beklendiklerini de belirten yetkililer, projenin inşaat süresinin ise 3 yıl olduğunu söyledi.

iha