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Adıyaman’ın 7 Harikası anketi sonuçlandı

Adıyaman Kent Konseyi ve Adıyaman Kültür Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen ankete 884 katılım oldu.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
22 Kasım 2022 Salı 11:05
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Adıyaman’ın 7 Harikası anketi sonuçlandı

Adıyaman'ın tarihi eserlerine kamuoyunun dikkatini çekmek ve bir anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen “Adıyaman’ın 7 Harikası” temalı anket Adıyaman halkı tarafından büyük ilgi gördü.

Adıyaman topraklarında bulunan ve hepsi birbirinden önemli ve tarihi değere haiz olan eserlerin bilinirliliğini arttırmak için internet ortamında Adıyaman Kültür Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen ankete 884 katılım oldu. Kamuoyuna “Eserlerden hangileri Adıyaman’ın 7 Harikası arasında yer almalı?” başlığı ile sunulan ankette 18 tarihi eser yer aldı. Ankete göre ilk yedi sırayı alan yani “Adıyaman’ın 7 Harikası” olarak belirlenen eserler şu şekilde sıralandı:

1. Nemrut Dağı

2. Cendere Köprüsü

3. Perre Antik Kenti

4. Eski Kâhta Kalesi

5. Karakuş Tümülüsü

6. Arsemia Ören Yeri

7. Ulu Cami (Merkez)

Ankette yer alan diğer eserlerin sıralaması ise şu şekilde oldu:

8. Roma Çeşmesi

9. Kab Cami (Merkez)

10. Eski Besni Ören Yeri

11. Göksu-Kızılin Köprüsü

12. Turuş Kaya Mezarları

13. Musalla Cami (Merkez)

14. Palanlı Mağarası

15. Gerger Kalesi

16. Sofraz Tümülüsleri

17. Derik Heronu

18. Sesönk Tümlüsü

Anket ile alakalı bir değerlendirme yapan Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel şunları söyledi: “Bu anlamda ileride yapılabilecek daha kapsamlı ve daha bilimsel çalışmalara fikir vermesi, öncülük ve kaynaklık teşkil etmesi bakımından önemli gördüğümüz anketimize katkı ve katılım sağlayan değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.

Anket sürecinde bize ulaşan geri bildirimlerden hareketle, ilimizin tarihi zenginliklerinden olan birçok eserin halkımız tarafından henüz tam olarak bilinemediğini söyleyebiliriz. Tarihi eserlerimizin bilinirlik oranı ve tanıtım çalışmaları konusunda daha kapsamlı çalışmalar yapılması ve yeni arayışlara gidilmesi gerektiği mesajını da çıkarmak mümkün.

Daha farklı alanlarda anket çalışmalarımız olacaktır. Şu an devam eden ve şehrimiz için önemli ipuçları vereceğine inandığımız “Geleceğin Adıyaman’ında Sorun Alanları” anketimiz devam etmektedir. Anketimize katılmak isteyen hemşehrilerimiz sosyal medya hesaplarımızdan anketimize ulaşabilirler.”

Adıyaman’ın 7 Harikası anketimizde yer alan eserlerin aldıkları oylar ve oranları grafik tabloda gösterilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Son Güncelleme: 22.11.2022 11:22
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