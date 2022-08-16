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Adıyaman’da yaz spor okullarına yoğun ilgi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Yeni Adıyamanspor Kulübü tarafından gerçekleştirilen yaz spor okullarına katılan sporcularla bir araya geldi.

16 Ağustos 2022 Salı 17:30
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Adıyaman’da yaz spor okullarına yoğun ilgi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Yeni Adıyamanspor Kulübü tarafından gerçekleştirilen yaz spor okullarına katılan sporcularla bir araya geldi.

Adıyaman’da bu yıl ilk kez Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan TFF 3. Lig Kadın Futbol Liginde Yeni Adıyamanspor Kadın Futbol Takımı da yer alacak. Altınşehir Mansur Yardımcı Futbol Sahası’nda kadın futbol takımının antrenmanını bir süre izleyen İl Müdürü Fikret Keleş, kadınların her alanda olduğu gibi futbol branşında da söz ve iddia sahibi olmalarının kent için büyük onur olduğunu ifade etti.

Adıyaman’da kız futbol takımının ve kulübünün kurulmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Müdür Keleş, “Futbol günümüzde sadece bir erkek oyunu değil. Özellikle genç kızlarımız arasında inanılmaz başarılı ve yetenekli futbolcularımız çim sahalarda top koşturuyor. Yeni Adıyamanspor Kulüp Başkanı Eyüp Çolak’ın gayretleri, çabaları ve çalışmaları ile sizlerin daha iyi yerlere geleceğinize inanıyoruz. Tüm kulüplerimizin yanında olduğumuz gibi kadın futbol takımımızın her zaman yanında olacağımızı, desteklerimizi esirgemeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Sizler inşallah ilimizdeki tüm kız çocuklarımıza örnek olacaksınız, sporun bir şekilde hayatımıza girmesi gerekiyor. Sporla uğraşmaya devam edin, sizlere spor hayatınızda ve hayatın diğer alanlarında başarılar diliyorum” dedi.

Yeni Adıyamanspor Kulüp Başkanı Eyüp Çolak, yaz okulları çerçevesinde yaptıkları çalışmalar hakkında İl Müdürü Fikret Keleş’e bilgi verirken, futbol okulunda erkek çocuk kategorisinde oldukça büyük bir çalışma yaptıklarını ve erkek futbol okulunda U-13 U-14 U-15 kategorilerinde akademi ligine ve Adıyaman Amatör ligine çocukları hazırlayarak futbol basamakları teker teker çıkarak antrenörlerin özverili çalışmaları ile geçlerin yeteneklerini ispatlayıp başarılara imza atarak daha üst liglerde mücadele etmek istediklerini belirtti.

Kaynak: iha
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