Adıyamanda Yaz spor okulları törenle kapandı

Adıyaman Belediyesi bünyesinde bu yıl 6 bin 500 öğrenciye kapılarını açan yaz spor okulları sezonunu törenle kapadı.

Haziran ayında başlayan ve bu yıl yüzme, futbol, basketbol ve kort tenisi branşlarında toplam 6 bin 500 öğrenciye eğitim veren yaz spor okullarının kapanış törenine katılan Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve belediye başkan yardımcıları, tüm sporcuları ve ailelerini tebrik etti. Çok sayıda öğrenci velisinin de katıldığı törende yaz spor okullarına katılan öğrencilere sertifikalarını dağıtan Belediye Başkanı Kılınç, "Yaz dönemi boyunca, birçok branşta 6 bin 500 öğrencimizin eğitim aldığı yaz spor okulları kapanış törenine katıldık. Renkli ve eğlenceli görsel bir şölen sunan çocuklarımızı tebrik eder, hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ayrıca yetkililer, kayıtları yakında başlayacak kış spor okullarına da tüm çocukları ve yetişkinleri davet etti.

iha