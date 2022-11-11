Adıyaman’da uyuşturucuya operasyonu: 10 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman’da uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve aranan şahıs yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 10 gram sentetik kannabinoid, 2.6 Gram Metamfetamin,93 adet sentetik hap ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafında el konulurken M.R.K, 1 Yıl 8 Ay hapis cezası cezası bulunan M.B.H, A.G., 2 Yıl 1 Ay hapis cezası bulunan U.Y, R.S. E.O, A.Y. F.C. C.C., ve 4 Yıl 2 Ay hapis cezası bulunan A.K gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan polis merkezine götürüldü.



Kaynak:PHA