Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretti yaptığı öne süren bir şüphelinin kaldığı hotel odasına operasyon düzenlendi. Odada yapılan aramada 938 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin, 45 uyuşturucu hap, 20 kök kenevir, 45 gram kenevir tohumu, 1 tabanca, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 elektronik terazi ve 8465 Türk Lirası para ele geçirildi. Malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken M.K gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.



Kaynak:PHA