Adıyaman’da usta öğreticiler özlük haklarını istiyor

Meslek Eğitimciler Usta Öğreticiler Federasyon Yönetimi ve İl Temsilcilerinden oluşturulan heyet komisyonu 01-02 Kasım tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Usta Öğreticilerin kadro talebi bilgilendirmeleri konusunda ziyaretler gerçekleştirdi.

Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu (MEUSFED), Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Adıyaman Dernek başkanı Hüseyin Özdaş ve çeşitli illerden katılan Usta Öğretici il temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) giderek özlük hakları konusunda çeşitli parti milletvekilleri ile görüştüler.

Artık ikinci planda kalmak istemediklerini ve özlük haklarını istediklerini ifade eden Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Adıyaman dernek başkanı Hüseyin Özdaş, “Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Yönetim Kurulu ve İl Temsilcilerimizden oluşan heyetle TBMM’de çalışmaları da oldukça verimli geçmiştir. İyi parti genel başkan yardımcısı Koray AYDIN MHP milletvekili İbrahim Etem Sedef Ak parti milletvekili Yusuf Başar AK parti milletvekili Mustafa Levent Karakoçagil Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile görüşme gerçekleştirdik. Tüm parti vekillerine ve grup Başkan vekillerine KADRO talebimizi iletmiş bulunmaktayız. MEUSFED olarak haklı davamız ve haklı mücadelemiz sonuca ulaşıncaya kadar devam edecektir. Heyet çalışmalarında bizlere eşlik eden tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ederiz”.dedi



Kaynak:PHA