‘Adıyaman’da tütün hasadı’ fotoğraf yarışması başvuruları başladı

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi ve AFYOL’un destekleriyle ‘Adıyaman’da tütün hasadı’ konulu fotoğraf yarışması düzenliyor.

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman’ın en önemli tarım ürünlerinden olan tütünün tanıtımı için Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) ile Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneğinin de (AFYOL) desteklerini alarak ödüllü ‘Adıyaman’da tütün hasadı’ fotoğraf yarışması gerçekleştirecek.

Yapılacak olan yarışmayla ilgili bilgi veren yetkililer, “Adıyaman’ımızın en önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesi olan Adıyaman tütünün tanıtımı için ‘Adıyaman’da Tütün Hasadı’ konulu fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Yarışmanın başvuruları başladı. 1 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek olan başvurular için bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, yarisma.adiyaman.bel.tr adresinden hem merak ettikleri sorulara cevap bulabilir, hem de başvurularını bu adresten yapabilirler. Yarışma sonunda dereceye girecek olanlara çeşitli ödüller verilecek. Bu kapsamda, birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, 3 adet mansiyon ödülü için ise 500’er TL ve 10 adet sergileme için ise 250’şer TL ödül dağıtılacak. Tüm fotoğraf meraklılarını bu yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

iha