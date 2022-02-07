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Adıyaman’da Turkovac aşısı yapılmaya başlandı

Adıyaman Eğitim ev Araştırma Hastanesi’nde vatandaşlara yerli aşı olan Turkovac yapılmaya başlandı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 14:29
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Adıyaman’da Turkovac aşısı yapılmaya başlandı

Adıyaman Eğitim ev Araştırma Hastanesi’nde vatandaşlara yerli aşı olan Turkovac yapılmaya başlandı.

Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman’a gönderilen yüzde 100 yerli korona virüs aşısı Turkovac Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı.

Turkovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşların Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 182 Çağrı Merkezini yada MHRS uygulamasından randevularını oluşturmaları gerekiyor.

Turkovac aşısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, "Yerli ve milli aşımız Turkovac’ın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İlk yerli ve milli aşımız Turkovac bugünden itibaren Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlanmıştır. Vatandaşlarımız aldıkları randevular sonrasında aşılarını güvenle yaptırılabilir” diye konuştu.

Kaynak: iha
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