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Adıyaman’da Turizm Haftası kutlanıyor

Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle adeta bir açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman’da 46. Turizm Haftası kutlamaları kortej yürüyüşüyle başladı.

15 Nisan 2022 Cuma 13:48
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Adıyaman’da Turizm Haftası kutlanıyor

Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle adeta bir açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman’da 46. Turizm Haftası kutlamaları kortej yürüyüşüyle başladı.

Turizm Haftası dolayısıyla Adıyaman Belediyesi önünde başlayıp valilik önüne kadar devam eden kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kortej yürüyüşünde Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar valiliğe kadar yürüdü. Adıyaman Halkoyunları ekibinin gösterileri eşliğinde yürüyen il protokolünü vatandaşlar büyük bir ilgiyle izledi. Gerçekleşen kortejde öğrenciler turizmin önemine dikkat çeken dövizler taşıdı. Adıyaman Valiliği önünde son bulan kortej sonrası halkoyunları ekibi tarafından folklor gösterisi sunuldu. Toplumda turizm bilincini geliştirmek amacıyla ülkemizde her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası çerçevesinde bu yıl 46. Turizm Haftasını kutladıklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Öncelikle içinde bulunduğumuz yılın ilimizde bulunan bütün turizm değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yıl olmasını diliyorum.

Tarihi süreç içerisinde çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Adıyaman, Kommagene Krallığından günümüze kalan ve dünyanın dört bir yanından on binlerce insan tarafından gelinip görülen ihtişamlı eserlerin en önemlisi olan 2206 metre yüksekliği ile Nemrut Dağı ve bunun devamı olarak Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü, Arsemia, Eski Kahta Kalesi, Perre Antik Kenti ve il geneline yayılmış çok sayıda tarihi ören yeri ile ülkemiz ve ilimiz turizmi açısından büyük önem arz etmektedir. Köklü tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehrimiz Adıyaman’ın yer altında ve yer üstünde çok ciddi bir turizm potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirmek için kararlıyız. Adıyaman’ı gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında daha iyi nasıl tanıtırız bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ülkemizde hızla gelişen turizm sektöründen ilimizin de yeteri kadar pay alabilmesi, turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarımız ve projelerimiz devam etmektedir. Bu sene Adıyaman turizmi için zirve yılı olacak inşallah. Adıyaman’ı görmeyen herkesi, doğanın, tarihin ve kültürün ışıklarını Adıyaman’da yeniden keşfetmeye davet ediyor, açılışını yaptığımız 2022 turizm sezonunun ülkemize, milletimize ve turizm sektöründe yer alan otel, acente ve tüm işletmelere bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
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