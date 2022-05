Adıyaman’da Trafik Haftası etkinlikleri

Adıyaman’da Trafik Haftası nedeniyle öğrenciler ve yayalar ile etkinlik gerçekleştirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mimar Sinan Kültür Parkı’nda etkinlik düzenlendi. Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt, Belediye Başkanvekili Ramazan Oruç, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış ve çeşitli kamu kurum müdürleri etkinliğe katıldı.

Polis ve jandarma tarafından açılan stantlarda öğrencilere şapka, düdük, boyama seti hediye edildi. Protokol üyeleri öğrencilere bu hediyeleri verdi.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar, “Karayolları Trafik Etkinliği Haftası bu yıl 7-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu etkinliklerin her yıl düzenlenmesinin amacı, her yaştaki vatandaşlarımızın dikkatini trafik güvenliği üzerine çekerek bu konuda toplumsal duyarlılığı arttırmaktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl trafikte 1 milyon 250 bin kişi hayatını kaybetmekte, 50 milyon kişide yaralanmaktadır. Bu kadar önemli bir konunun çözümlenmesi için elbette hep birlikte seferber olmalıyız. Trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak yanlızca kolluk kuvvetlerinin görevi değildir. Bu konuda bütün toplumun kurallara riayet etmesi de büyük önem arz etmektedir. Bu yıl toplumsal farkındalığı arttırmak için ‘Yayalar için beş adımda güvenli trafik’ teması Bakanlığımızca belirlenmiştir. Bu doğrultuda hafta boyunca ilimizde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Sağlıklı ve güvenli bir toplum için trafik kurallarına uyalım ve gelecek nesillere örnek olalım” dedi.

Konuşmanın ardından Gölbaşı Caddesi üzerinde yayalara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

