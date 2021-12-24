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Adıyaman’da ’tırpan’ operasyonu: 3 gözaltı

Suç örgütlerine yönelik 27 ilde gerçekleştirilen ‘Tırpan’ operasyonu kapsamında Adıyaman’da 3 kişi gözaltına alındı.

24 Aralık 2021 Cuma 17:40
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Adıyaman’da ’tırpan’ operasyonu: 3 gözaltı

Suç örgütlerine yönelik 27 ilde gerçekleştirilen ‘Tırpan’ operasyonu kapsamında Adıyaman’da 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde yurt genelinde 27 kentte suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ‘Tırpan’ operasyonu Adıyaman’a da uzadı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında M.F., B.F. ve M.H. F., isimli kişiler gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada, 1 adet otomatik tüfek, 36 adet fişek, 1 adet kılıç, 2 adet bıçak ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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