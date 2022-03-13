Adıyaman’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Adıyaman merkeze bağlı köy ve beldelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman’da gün içerisinde etkili olan ve devam eden kar yağışı dolayısıyla Adıyaman Valiliği tarafından merkeze bağlı köy ve beldelerindeki taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Adıyaman Valiliğince kar yağışı dolayısıyla il merkezine bağlı köy ve beldelerinde taşımalı eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verildiği duyuruldu. Merkeze bağlı köy ve beldelerdeki taşımalı eğitim 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi.

iha