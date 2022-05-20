Adıyaman’da Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları sürüyor

16-22 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası Adıyaman’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

SGK Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin ve beraberindekiler hafta etkinlikleri çerçevesinde, protokol, STK ve işveren ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Sosyal Güvenlik Haftası’nın 16’cısını kutladıklarını kaydeden Fuat Tekin, Ülke genelinde sosyal güvenlik bilincinin oluştuğunu ve nüfusun neredeyse tamamının sosyal güvenlik şemsiyesi altında olduğunu söyledi.

Tekin, “Bu hafta münasebetiyle vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi önem arz ediyor. Türkiye’de şu anda uygulanan genel sağlık sigortası dünyada örnek teşkil eden bir uygulama olarak öne çıkıyor. Ülkemizde nüfusun yüzde 99,5’i Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanmaktadır. Hiçbir vatandaşımızın hastalandığı zaman sağlık hizmetlerinden faydalanmama gibi bir durumu söz konusu değildir. SGK’nın en önemli görevlerinden birisinin de kayıt dışı istihdamla mücadele etmektir” dedi.

Tekin, insanların şu anda bunun farkında olmadığını ama özellikle yaşlanınca emekli olduğunda ve emekli maaşı aldığında bunun farkına vardıklarını söyleyerek, bundan 20-25 yıl öncesine göre şu anda sosyal güvenlik bilincinin vatandaşlar ve işverenler arasında ciddi oranda arttığına değindi.

Sosyal güvenliğin bir insan ve kul hakkı olduğunu ifade eden Tekin, sigortalılar bazı gerekçelerden dolayı kayıt dışı çalışmayı talep etse bile işverenlerin bunu kabul etmemesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlarda sosyal güvenlik bilincinin gittikçe arttığını ve artmaya da devam edeceğini ifade eden İl Müdürü Fuat Tekin, tüm vatandaşların Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutladı.

iha