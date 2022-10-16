Adıyaman’da sıkı denetim

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş uygulamaları sıklaştırıldı.

Adıyaman’da, halkın güven ve huzuru için denetimlerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent merkezinde gerçekleştirdiği sıkı denetimler çerçevesinde durdurdukları kişilerin üst araması ve kimlik kontrollerini yaparken aynı zamanda araçlarında ise didik didik arama gerçekleştiriyor. Terörle mücadele şube müdürlüğü, asayiş şube müdürlüğü, çevik kuvvet şube müdürlüğü ve özel harekat şube müdürlüğüne bağlı ekiplerin yer aldığı denetimlerin sıklıkla devam edeceği halkın huzur ve güveni için her zaman hazır kıta beklenildiği vurgulandı.

iha