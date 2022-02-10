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Adıyaman’da Sağlık Platformu kuruldu

Sağlık alanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının biraraya gelmesiyle Adıyaman Sağlık Platformu kuruldu.

10 Şubat 2022 Perşembe 10:09
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Adıyaman’da Sağlık Platformu kuruldu

Sağlık alanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının biraraya gelmesiyle Adıyaman Sağlık Platformu kuruldu.

Sağlık alanındaki dernek, sendika ve meslek örgütlerinden oluşan sivil toplum kuruluşları yeni bir çatı oluşturup, yasal resmi işlemleri de tamamlayarak Adıyaman Sağlık Platformunu kurdu. Sağlık Mensupları Dayanışma, Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (Sağlık-Der), Adıyaman Tabip Odası, 51. Bölge Adıyaman Eczacılar Odası, Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi, Ses Adıyaman Şubesi ve Adıyaman Aile Hekimleri Derneği platformda yer aldı.

Sağlık-Der Başkanı Adıyaman Sağlık Platformu Dönem Başkanı Abdulkadir Bozan kuruluş ile ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyaman’da sağlık sektöründeki dernek, sendika ve meslek odaları yaklaşık 6 aydan beri belli zamanlarda bir araya gelerek çeşitli istişare ve görüşmelerde bulunuldu. Yapılan görüşme ve istişareler neticesinde bu sivil toplum kuruluşları, ortak akılla hareket etme, güçlerini birleştirme ve kolektif bir akılla hareket ederek daha iyi bir şekilde ve etkin olarak sorunları çözme gayret ve iradesi ortaya koyma adına bir platform kurma kararı alındı. Platformumuz kurucu üyelerden oluşmakta, 6 aylık ilk dönem başkanlığını Sağlık-Der yürütecek.

Adıyaman Sağlık Platformu, ilde tüm halkımızın yaşadığı sağlık sorunlarını ve sağlık çalışanlarımızın yaşadığı her türlü sorunu tespit edip gündem oluşturacak ve çözümü noktasında ortak akılla ve güç birliğiyle hareket edip, makul ve gerçekçi çözüm önerileri sunacak ve neticesi hakkında her türlü girişimde bulunacaktır.

Amacımız Adıyaman’da halkımızın ve sağlık çalışanlarımızın yaşadığı sorunların çözümü için katkıda bulunmak ve çözümün bir parçası olmaktır. Her türlü önyargı ve saplantıdan uzak bir şekilde sadece toplumun ve sağlık çalışanlarımızın faydasına olan iş ve faaliyetlerle uğraşacak, her kes için sağlık, huzur ve barış ortamının sağlanması için gayret göstereceğiz” dedi.

Kaynak: iha
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