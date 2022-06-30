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Adıyaman’da Özel Güvenlik Haftası kutlandı

Adıyaman’da, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeniyle pasta kesilerek kutlama yapıldı.

30 Haziran 2022 Perşembe 09:49
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Adıyaman’da Özel Güvenlik Haftası kutlandı

Adıyaman’da, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeniyle pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Türk iş Konfederasyonu Güvenlik ve Savunma işçileri Sendikası Adıyaman İl Başkanlığı tarafından 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Adıyaman Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlileri ile yapılan kutlamaya Adıyaman Havalimanı Müdürü Mahmut Atalay, Müdür Yardımcısı Mehmet Zencirkıran, Emniyet Şube Müdürü Arif Çakmak’ta katıldı.

Özel güvenlik personelinin büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Güvenlik İş Sendikası İl Başkanı Deniz Berk, "Ülkemizin ve havalimanlarımızın güvenli olmasının ülkemiz ve dünya açısından öneminin farkındayız ve bu bilinçle bu zorlu görevimizi ifa etmekteyiz. Özel güvenlik görevlilerinin ve özel güvenlik mesleğinin toplumun bir parçasıdır. Özellikle kamu kurum kuruluşlarının her biriminde çalışan, güvenliği sağlamak adına özveri ile çalışan güvenlik personellerimizin bu özel gün ve haftalarını kutluyorum” dedi.

Kaynak: iha
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