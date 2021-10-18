Adıyaman’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Şaip Avcı idaresindeki 02 EN 240 plakalı Tofaş marka otomobil ile karşı istikametten gelen Mehmet Yıldırım idaresindeki 44 AK 025 plakalı Mercedes marka otobüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Şaip Avcı ile Talat Atalay ve Rabiha Avcı yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha