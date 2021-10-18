Galeriler Yazarlar
Adıyaman 28°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1417.7
ALTIN
529.45
DOLAR
9.3332
STERLİN
12.8433
EURO
10.8553

Adıyaman’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 18:26
21 Okunma
Adıyaman’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Şaip Avcı idaresindeki 02 EN 240 plakalı Tofaş marka otomobil ile karşı istikametten gelen Mehmet Yıldırım idaresindeki 44 AK 025 plakalı Mercedes marka otobüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Şaip Avcı ile Talat Atalay ve Rabiha Avcı yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namaz sonrası pilav ve ayran ikramında bulunuldu
Namaz sonrası pilav ve ayran ikramında bulunuldu
Elektrikli bisiklete 4 kişi binince kaza kaçınılmaz oldu
Elektrikli bisiklete 4 kişi binince kaza kaçınılmaz oldu
TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan, Kılınç’a ziyaret
TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan, Kılınç’a ziyaret
İkra Kolejinde Mevlid-i Nebi etkinliği
İkra Kolejinde Mevlid-i Nebi etkinliği
Adıyaman’da sonbahar festivali başladı
Adıyaman’da sonbahar festivali başladı
Sporun yeri ve zamanı yok
Sporun yeri ve zamanı yok
Orgeneral Arif Çetin’den Vali Çuhadar’a ziyaret
Orgeneral Arif Çetin’den Vali Çuhadar’a ziyaret
Şehit Mesut Çelik şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı
Şehit Mesut Çelik şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı
Kadın mühendisler kadın çiftçilere tarlada çiçek takdim etti
Kadın mühendisler kadın çiftçilere tarlada çiçek takdim etti
Tarım ve hayvancılığının ‘En’lerine plaket
Tarım ve hayvancılığının ‘En’lerine plaket
Milletvekili Tutdere Gerger halkının su sorununu gündeme getirdi
Milletvekili Tutdere Gerger halkının su sorununu gündeme getirdi
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu
Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu
15 Temmuz Milli İrade Ocaklarının açılışı yapıldı
15 Temmuz Milli İrade Ocaklarının açılışı yapıldı
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Kapısı açık ilerleyen otomobile 144 TL ceza kesildi
Kapısı açık ilerleyen otomobile 144 TL ceza kesildi
Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu kompleks olacak
Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu kompleks olacak
Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı
Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı
Başına inşaat demiri düşen işçi yaralandı
Başına inşaat demiri düşen işçi yaralandı
Yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Şehit Fatih Doğan’ın Mevlid-i şerifi okundu
Şehit Fatih Doğan’ın Mevlid-i şerifi okundu
Kızılin Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
Kızılin Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
Alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı
Alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kemal Uysal’ın ‘Mamo Çete’ adlı kitabı çıktı
Kemal Uysal’ın ‘Mamo Çete’ adlı kitabı çıktı
Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu
Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu
Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok
Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok
Adıyaman’da kaymakamlar istişare için toplandı
Adıyaman’da kaymakamlar istişare için toplandı
Samsat’ın Kızılöz köy yolu asfaltlandı
Samsat’ın Kızılöz köy yolu asfaltlandı
Öğrenciler aşı hakkında bilgilendirildi
Öğrenciler aşı hakkında bilgilendirildi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim