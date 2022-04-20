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Adıyaman’da okul yöneticileri geliştiriliyor

Eğitim ile ilgili yeniliklerin ve gelişmelerin takip edilebilmesi, okul ve kurumların bu değişikliklere ayak uydurarak devam eden dinamik sürecin içinde kalması amacıyla okul yöneticileri için Yönetici Geliştirme Programları (YÖGEP) başlatıldı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 14:01
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Adıyaman’da okul yöneticileri geliştiriliyor

Eğitim ile ilgili yeniliklerin ve gelişmelerin takip edilebilmesi, okul ve kurumların bu değişikliklere ayak uydurarak devam eden dinamik sürecin içinde kalması amacıyla okul yöneticileri için Yönetici Geliştirme Programları (YÖGEP) başlatıldı.

Okul yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini geliştirmeye yönelik, paylaşım ve uygulama görevlerinden oluşan iki aşamalı YÖGEP programının toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, eğitim yöneticileri ve okul müdürleri katıldı. Türkiye Petrolleri Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleşen programda okul yöneticilerine hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "YÖGEP başta öğretmenlik meslek kanunu olmak üzere bakanlığımızın öne çıkan politika ve uygulamaları ile okul müdürlerimizin öne çıkan görev alanlarını yeniden ele almayı ve bu yönde ortak bir anlayışı geliştirmeyi amaçlamıştır. 18 Nisan’da başlayıp 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan eğitimler dolayısıyla tüm okul müdürleri 120 saat ve 4 modüllü bir eğitimden geçirilecek. Yönetici geliştirme programı çerçevesinde ilimizde yapılacak olan tüm çalışmaların ilimiz ve yöneticilerimize hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu.

YÖGEP ile yöneticilerin, genel kültür, yönetim becerileri ve okul, kurum yönetiminde öne çıkan görev alanlarına ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: iha
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