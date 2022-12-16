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Adıyaman’da okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100’e yaklaşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi okullaşma oranını arttırmaya yönelik değişimler gerçekleştirmişti. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, düzenlenen politikaya ayak uydurarak sistemli çalışmalarıyla okul öncesi okullaşma oranını yüzde 100’e ulaştırıyor.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
16 Aralık 2022 Cuma 21:37
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Adıyaman’da okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100’e yaklaşıyor

Millî Eğitim Bakanlığı eğitimdeki fırsat eşitliğini artırmaya yönelik son bir yılda Türkiye'de gerçekleştirilen değişim ve dönüşümlerle birlikte özellikle okul öncesi eğitime erişimi artırmaya yönelik politikalarda büyük düzenlemeler yapıldı.

Bakanlığın yaptığı değişimleri benimseyerek yeni eğitim planı hazırlanan Adıyaman’da okul öncesi, okul sayıları ve okullaşma oranlarında son yılların en yüksek seviyeleri görüldü. İlimizde anaokulları, açılan ana sınıfları ve diğer çalışmalar ile birlikte okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul öncesi okullaşma çalışmalarını takip etmek için Halide Edip Anaokuluna ziyarette bulundu.

“Okul öncesi eğitimde ilimizi en üst seviyeye çıkarma gayretindeyiz”

Beş yaş çocukların okullaşma oranını yüzde 65’ten yüzde 99’a çıkardıklarını söyleyen Aşcı, "Eğitimin her kademesinde olduğu gibi okul öncesi eğitimde de ilimizi en üst seviyelere taşımanın gayreti içerisindeyiz. Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in öncülüğünde okul öncesinin yaygınlaştırılması ve beş yaşta okullaşma oranının 100%'e ulaştırılması çalışmaları doğrultusunda bir yıl gibi kısa sürede ülkemize 6.004 anaokulu kazandırıldı. Beş yaştaki çocuklarımızın okullaşma oranını yüzde 65'ten yüzde 99'a, dört yaşında okullaşma oranını yüzde 16'dan yüzde 37'ye, üç yaşındaki okullaşma oranını yüzde 9'dan yüzde 16'ya ulaştırdık. Bu doğrultuda biz de ilimizde bu oranı yakalamış bulunuyoruz. Bunu yüzde 100'e taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilimizde 55 olan bağımsız resmi anaokulu sayımız da 80'e çıkardık. Buna paralel olarak da 5 yaş okullaşma oranlarımızda geçmiş yıllara nazaran en yüksek seviyelere ulaşmış bulunmaktayız.

“Okul öncesi eğitim gelecekteki başarılarında büyük rol oynayacak”

Eğitimlerin sağlam temeller üzerine kurulacağını vurgulayan Aşcı, “İlimiz okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının daha da yukarılara taşınması ve tüm yaş gruplarında okul öncesi eğitimi alan çocuk sayımızın artırılması için bakanlığımızın politikaları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okul öncesi eğitim ile geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimleri sağlam temeller üzerine kurularak, ileri yaşlardaki başarılarında büyük rol oynamaktadır. Okul öncesi, çocuklar için eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması açısından da en önemli kurumlarımızdır" ifadelerine yer verdi.

Halide Edip Anaokulundaki sınıfları tek tek gezerek çocuklarla yaptıkları etkinliklerle ilgili sohbet etti.



Kaynak:PHA

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