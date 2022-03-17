Galeriler Yazarlar
Adıyaman 5
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.135,22
ALTIN
921,85
DOLAR
14,76
STERLİN
19,38
EURO
16,37

Adıyaman’da öğrenciler, ADYÜMLAB’ı gezdi

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Adıyaman ekibi ve öğrencileri, Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini (ADYÜMLAB) ziyaret etti.

17 Mart 2022 Perşembe 15:08
4 Okunma
Adıyaman’da öğrenciler, ADYÜMLAB’ı gezdi

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Adıyaman ekibi ve öğrencileri, Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini (ADYÜMLAB) ziyaret etti.

Ekip, başta Adıyaman Üniversitesi olmak üzere Adıyaman ve bölgede faaliyet gösteren üretici sanayi kuruluşlarına ait Ar-Ge çalışmalarına katkı sunan, gerçekleştirdiği faaliyetler, analizler, genel teknolojik yapı ve bilime katkı konusunda önemli çalışmaların altına imza atan ADYÜMLAB’a teknik bir gezi düzenledi.

DENEYAP Sorumlusu Gazi Balcılar, Öğretmenler Nazlıcan Güneş, Esra Arslan, Gülşen Balık ve Elif Cansu Aslan ve öğrencilerden oluşan heyete ADYÜMLAB Müdürü Doç. Dr. Murat Genç ve ADYÜMLAB çalışanları tarafından laboratuvar ve bu laboratuvarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Kimya analiz laboratuvarı, gıda analiz laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı ve SEM laboratuvarlarını gezerek incelemelerde bulunan öğretmenlere, analiz ve deney örnekleri gösterildi.

Etkinlikle ilgili konuşan DENEYAP Sorumlusu Balcılar, "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Adıyaman ekibi ve öğrencileri olarak Adıyaman ilindeki laboratuvar ve merkezleri geziyoruz. Bugünkü durağımız Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı oldu. Uzman hocalarımız nezaretinde çok güzel bilgiler edindik. Bizlere bu fırsatı tanıyan başta Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve laboratuvarımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman protokolü, bakanlarla bir araya geldi
Adıyaman protokolü, bakanlarla bir araya geldi
İl protokolü şehit aileleriyle bir araya geldi
İl protokolü şehit aileleriyle bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, Sağlık Bakanı Koca’ya ilin sağlık sorunlarını iletti
Milletvekili Tutdere, Sağlık Bakanı Koca’ya ilin sağlık sorunlarını iletti
Çelik’in 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Çelik’in 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Milli Eğitim Müdürü Aşçı, din kültürü öğretmenleriyle bir araya geldi
Milli Eğitim Müdürü Aşçı, din kültürü öğretmenleriyle bir araya geldi
Rektör Turgut’tan Berat Kandili mesajı
Rektör Turgut’tan Berat Kandili mesajı
Vali Çuhadar’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Vali Çuhadar’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Başkan Uslu’nun 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Başkan Uslu’nun 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Şehit aileleri yalnız bırakılmıyor
Şehit aileleri yalnız bırakılmıyor
Adıyaman’da, ikamet yangını korkuttu
Adıyaman’da, ikamet yangını korkuttu
Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek
Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek
Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi gözaltına alındı
Bisiklet ile ülkeleri gezen çift Adıyaman’a geldi
Bisiklet ile ülkeleri gezen çift Adıyaman’a geldi
Şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası
Şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası
Başkan Kılınç, Ali Erdemoğlu’yla bir araya geldi
Başkan Kılınç, Ali Erdemoğlu’yla bir araya geldi
Başkan Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
Başkan Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
Çocuk yazar, öğrencilere başarı hikayesini anlattı
Çocuk yazar, öğrencilere başarı hikayesini anlattı
Kaymakam Aslantürk’ten İHA’ya ziyaret
Kaymakam Aslantürk’ten İHA’ya ziyaret
Başkan Alkayış muhtarlar ile sık sık bir araya geliyor
Başkan Alkayış muhtarlar ile sık sık bir araya geliyor
Vali Mahmut Çuhadar, kan bağışında bulundu
Vali Mahmut Çuhadar, kan bağışında bulundu
Gölbaşı’nda otomobiller çarpıştı
Gölbaşı’nda otomobiller çarpıştı
Mazgal hırsızları adli kontrolle serbest kaldı
Mazgal hırsızları adli kontrolle serbest kaldı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.’sü oldu
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.’sü oldu
Kahta’daki ev hırsızları tutuklandı
Kahta’daki ev hırsızları tutuklandı
Adıyaman’da su ücretlerinde ikinci indirim
Adıyaman’da su ücretlerinde ikinci indirim
Vali Çuhadar Müdür Aşçı’ya başarılar diledi
Vali Çuhadar Müdür Aşçı’ya başarılar diledi
Binlerce göçmen kuş Gölbaşı’nda konakladı
Binlerce göçmen kuş Gölbaşı’nda konakladı
Hastayı sırtında taşıyan sağlık görevlisi hediyesini Cumhurbaşkanından aldı
Hastayı sırtında taşıyan sağlık görevlisi hediyesini Cumhurbaşkanından aldı
Milletvekili Tutdere, yol sorunlarını Genel Müdür Uraloğlu’na anlattı
Milletvekili Tutdere, yol sorunlarını Genel Müdür Uraloğlu’na anlattı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim