Adıyaman’da Noel kutlaması

Adıyamanlı Süryani dostlarımızla ile birlikte Mor Petrus Mor Paulus Kilisesinde bayram ve Merry christmas kutlamasına katıldıklarını belirten Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Ferit Binzet:”Farklı inanç ve kültürlerin özgürce yaşayabildiği, güzel bir dünya ve ülke umuduyla mutlu bir yıl diliyoruz. Başta Hıristiyan inancına sahip yurttaşlarımız, Rum, Ermeni, Süryani ve Ortodoks kardeşlerimiz, dostlarımız olmak üzere, herkesin Noel Yortusu'nu ve İsa Mesihin Yaldo (doğuş) bayramı kutluyor, tüm dünyaya güzellikler, barış, huzur, sağlık, bolluk, bereket mutluluk getirmesini istiyoruz. Kutluyoruz” dedi.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Ferit Binzet ve beraberindeki kulüp üyeleri Adıyaman ve çevre iller Bölge Süryani Metropoliti Melki Ürek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Perre Haber Ajansı (PHA)