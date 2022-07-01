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Adıyaman’da Koruyucu Aile Günü kutlandı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlandı.

01 Temmuz 2022 Cuma 18:34
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Adıyaman’da Koruyucu Aile Günü kutlandı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlandı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sabah saatlerinde 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşe koruyucu aileler başta olmak üzere aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü görevlileri de katıldı. Yeni Mahalle Koşu Parkında yapılan yürüyüş sonrasında açıklamalarda bulunan Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Çeşitli sebeplerle aile ortamında yoksun kalmış çocuklarımızın şefkat ve sevgi ortamlarında büyümelerine oldukça önem veren bir bakanlığın ilimizdeki temsilcileriyiz. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalarla 2017 yılında mevcut koruyucu aile sayımız 13, koruyucu aile yanına verilen çocuk sayımız ise 18 iken 2022 yılı itibariyle 43 koruyucu ailemize ulaşarak 63 çocuğumuzu sevgi ve şefkat timsali koruyucu ailelerimizin yanına vermiş bulunmaktayız” diye konuştu.

Kaynak: iha
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