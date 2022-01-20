Galeriler Yazarlar
Adıyaman -1
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,014.21
ALTIN
794.44
DOLAR
13.39
STERLİN
18.29
EURO
15.20

Adıyaman’da karla mücadele sürüyor

Adıyaman’da etkili olan kar yağışı dolayısıyla meydana gelen aksaklıklar, Adıyaman Belediyesi’nin tüm ekiplerinin yoğun çalışmasıyla minimuma indi.

20 Ocak 2022 Perşembe 16:55
4 Okunma
Adıyaman’da karla mücadele sürüyor

Adıyaman’da etkili olan kar yağışı dolayısıyla meydana gelen aksaklıklar, Adıyaman Belediyesi’nin tüm ekiplerinin yoğun çalışmasıyla minimuma indi.

Adıyaman’da etkili olan kar yağışı sebebiyle Belediye Başkanı Süleyman Kılınç öncülüğünde bütün çalışanlarıyla yoğun bir mesai ortaya koyan Adıyaman Belediyesi, vatandaşların mağduriyetini en kısa sürede sona erdirmek için şehrin her noktasında var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 50 santimetreyi bulan ve son 25 yılın en yoğun yağışı olarak belirlenen kar yağışı başlamadan önce hazırlıklarını tamamlayıp, yağışla birlikte sahaya çıkan Adıyaman Belediyesi ekipleri yaptıkları yoğun çalışma ile tüm şehirde hayatı felç eden karı 24 saat içerisinde büyük ölçüde ana yollardan kaldırarak, ulaşımın bir nebze olsun rahatlamasını sağladı. Bir yandan yol ve kaldırım açma/temizleme işlemini sürdüren belediye, diğer yandan da yağan kardan dolayı mağdur olan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacına yetişmeye çalışıyor.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de görev yaptığı saha çalışmalarında 48 saattir aktif olarak yer alan ve tüm çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 350 personel ve 85 araçtan oluşturulan 25 ekipler yaptıkları çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.

Ekipler tarafından sürdürülen çalışmaların ikinci günü hakkında detay bilgiler de veren Başkan Kılınç, "Ekiplerimiz ilk gün olduğu gibi ikinci günde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Öncelikli olarak tuzlama ve yol açma çalışmaları konusunda 24 saat görev yapan personelimiz, şehrin en işlek noktalarında yolları açarak, vatandaşlarımızın esaretini n kısa sürede sona ermesini sağladı. Tuzlama ve yol açma çalışmaları dışında da vatandaşın sorunlarına yetişen arkadaşlarımız şimdiye kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan gelen tüm talepleri karşılamaya çalıştı.

Bu ikramımızın yanında gönüllere dokunan birçok güzelliğe de vesile olduk. Bu anlamda ilk olarak sokakta yaşayan vatandaşlarımızı otellere yerleştirerek sıcak bir odaya ve demli çaya kavuşturduk. Yine Sivaslı bir üniversite öğrencinin kronik olarak kullandığı ilaçların bitmesi ve bu durumdan bizi haberdar etmesi üzerine kendisine hemen ilaçları ulaştırıldı. Ekiplerimiz ayrıca, memleketlerine gitme hazırlığı yapan üniversite öğrencilerimize yardımcı olarak ellerinden valizlerini alıp, otobüslerine yetiştirdi. Hasta olan ve hastaneye gidip ancak dönemediği için burada sabahlayan vatandaşlarımız da ekiplerimiz sayesinde evlerine ulaşabildi. Karla mücadele ekiplerimiz diyaliz hastası vatandaşlarımızın hastaneye naklini sağlayan 3 adet servis aracını mahsur kaldıkları yerden çıkardı. Bu gayretli çalışmalarına sokaktaki can dostlarımızı da ekleyen arkadaşlarımız, kar yağışı ve soğuk havanın olumsuz etkilediği ve bundan dolayı yiyecek bulmakta zorluk çeken dostlarımız için de şehrin birçok noktasına yem ve mama bıraktı. Bu konuda vatandaşlarımızdan da gerekli hassasiyeti göstermelerini ve kapılarının önüne bir kap yemek koymalarını istiyoruz. Bunun yanında, annesi tarafından terk edilmiş ve soğuktan donmak üzere olan yavru köpeği de yerinden alan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, minik dostumuzu sıcak yuvasına aldı. Bütün bu hikayenin kahramanı olan belediye çalışanlarımıza teşekkür diyor, el ele nice hayır dualarına temennisinde bulunuyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakam Ayrancı, köy yollarındaki çalışmaları inceledi
Kaymakam Ayrancı, köy yollarındaki çalışmaları inceledi
Gölbaşı ilçesinde karla mücadele sürüyor
Gölbaşı ilçesinde karla mücadele sürüyor
Hasta çocuğun yardımına jandarma yetişti
Hasta çocuğun yardımına jandarma yetişti
ADİMDER Kütüphane kurdu
ADİMDER Kütüphane kurdu
Besni’de kar yağışı yerini tipiye bıraktı
Besni’de kar yağışı yerini tipiye bıraktı
Adıyaman’da Cuma günü okullar tatil
Adıyaman’da Cuma günü okullar tatil
Milletvekili Tutdere’den çiftçi için kanun teklifi
Milletvekili Tutdere’den çiftçi için kanun teklifi
Sokak kedileri için kardan ev yaptılar
Sokak kedileri için kardan ev yaptılar
Kar yağışına dayanamayan ahırlar çöktü
Kar yağışına dayanamayan ahırlar çöktü
Adıyaman’da 10 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Adıyaman’da 10 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Çocuklar suni karla eğitim alırken gerçek kar yağdı
Çocuklar suni karla eğitim alırken gerçek kar yağdı
Hastaya evde Belediye Başkanı müdahale etti
Hastaya evde Belediye Başkanı müdahale etti
Besni hastanesi yönetimi başarı belgesi ile ödüllendirildi
Besni hastanesi yönetimi başarı belgesi ile ödüllendirildi
Doğalgaz verilemeyen Çelikhan dondu
Doğalgaz verilemeyen Çelikhan dondu
Sincik- Kahta Karayolu ulaşıma açıldı
Sincik- Kahta Karayolu ulaşıma açıldı
Adıyaman’da okul tatili uzatıldı
Adıyaman’da okul tatili uzatıldı
Devrilen soba boruları paniğe neden oldu
Devrilen soba boruları paniğe neden oldu
Jandarma hayvanlar için doğaya yem bıraktı
Jandarma hayvanlar için doğaya yem bıraktı
Adıyaman’da 319 köy 478 mezraya ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman’da 319 köy 478 mezraya ulaşım sağlanamıyor
Kar yağışı Besni’de hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı Besni’de hayatı olumsuz etkiledi
İşe gidemeyen kamu personeli izinli sayıldı
İşe gidemeyen kamu personeli izinli sayıldı
Gölbaşı Belediyesi yolları tuzluyor
Gölbaşı Belediyesi yolları tuzluyor
Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor
Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor
Adıyaman’da birçok yol ulaşıma kapandı
Adıyaman’da birçok yol ulaşıma kapandı
Adıyaman’da 2021 yılı bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi
Adıyaman’da 2021 yılı bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi
Belediye Başkanı Kılınç, temizlik işleri personeliyle bir araya geldi
Belediye Başkanı Kılınç, temizlik işleri personeliyle bir araya geldi
Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek
Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek
Soğukta kalan yavru köpekler barınağa götürüldü
Soğukta kalan yavru köpekler barınağa götürüldü
Adıyaman’da uçuşa kar engeli
Adıyaman’da uçuşa kar engeli
ÇOCUK ELİNDEN ÇOCUK YÜREĞİNE DOKUNUŞ
ÇOCUK ELİNDEN ÇOCUK YÜREĞİNE DOKUNUŞ

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim