Adıyaman’da kaçak avlanma denetimi hız kesmeden devam ediyor

Doğa Koruma ve Mili Parklar Adıyaman Şubesi ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik çalışmalar aralıksız devam devam ederken av koruma ve kontrol ekipleri avlaklarda denetim yaparak, yaban hayatının takibi ve korunması amacıyla farklı noktaları fotokapanlar ile kontrol ediyor. Isıya ve harekete duyarlı olan ve video ile fotoğraf çekme özelliği bulunan fotokapanlar sayesinde hayvanların doğal yaşamına ilişkin bilgiler elde edilirken, kaçak avcıların da tespiti yapılıyor. Doğa Koruma ve Mili Parklar Adıyaman Şubesi görevlileri, tarafından kontrolleri hız kesmeden devam edeceği öğrenildi



Kaynak:PHA