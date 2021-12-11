Adıyaman’da iş yerinde yangın

Adıyaman’da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi Saitağa Caddesi üzerinde Enver Bereket’e ait işyerinde meydana geldi. Tabela, afiş, broşür işlerinin yapıldığı işyerindeki yangının içerisindeki kağıt ve plastiklerin elektrik aksamından kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

İşyerinden dumanlar çıktığı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanın olduğu işyerindeki yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın söndürme esnasında itfaiye erlerinden Emin Akın düşerek, omuzu zedelendi. Olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekibi çağrıldı.

Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

iha