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Adıyaman’da ilk kez endokospik ventrikül içi tümör ameliyatı yapıldı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdulkadir Demir tarafından Adıyaman’da ilk defa beyin tümörü ameliyatı endoskopik yolla (kamera sistemi) başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 15:22
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Adıyaman’da ilk kez endokospik ventrikül içi tümör ameliyatı yapıldı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdulkadir Demir tarafından Adıyaman’da ilk defa beyin tümörü ameliyatı endoskopik yolla (kamera sistemi) başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Adıyaman’da yaşayan 44 yaşındaki Bedriye Özçelik aylardır şiddetli baş ağrısı ve gün içinde başlayan bilinç bulanıklığı şikayeti ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Akut hidrosefaliye neden olan 3. ventrikül içinde yerleşmiş beyin tümörü tanısı konularak Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesine yatırılıp uygun tedavisi başlandı.

Gerekli operasyon hazırlıklarını takiben hastaya yaklaşık 3 santimetrelik kesi ve kafatasına açılan bir delikten beyin ameliyatlarına özel bir kamera sistemi (Nöroendoskop) ile girilerek endoskopik Ventrikül içi tümör çıkarılması ameliyatı yapıldı.

Adıyaman’da ilk defa yapılan endoskopik 3. ventrikül içi tümör çıkarılması ameliyatıyla hastanın beyin tümörü başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdulkadir Demir ‘’41 yaşındaki bayan hastamızda akut hidrosefali nedeniyle bilinç kaybına sebep olan beynin ventrikül sistemi içerisinde yerleşmiş yaklaşık 2 santimlik bir beyin tümörü saptadık. ‘Kolloid Kist ’ adı verilen nadir görülen bir beyin tümörü olan bu lezyon müdahale edilmediği taktirde ani ölüme bile sebep olabilmektedir. 3. ventrikül içine yerleşmiş bu tümör açık beyin ameliyatı ile çıkarılabilir fakat bu ameliyatta tümöre ulaşabilmek için beynin merkezinde yer alan yapıların kesilmesi ve ekarte edilmesi gerekmektedir. Açık ameliyatın riskinin yüksekliği ve ihtimallerin komplikasyonların hastaya anlatılması sonrası daha az riskli ve kısa süren fakat teknolojik altyapı ve endoskop alanında tecrübe gerektiren bu ameliyata karar verdik. Yaklaşık 1,5 saat süren bu ameliyatımızda 3 santimlik küçük bir kesiden girilerek kafatasına açtığımız bir delik (burr hole) ile beyin ameliyatlarına özel kamera sistemi(möroendoskop) kullanılarak beyin ventriküler sistemine girdik. Kistik yapıdaki tümörün kanama kontrollü bir şekilde içine girdik, kisti boşalttık ve kist çeperini çıkardık. Başarılı geçen operasyon sonrası hastayı 1 gün yoğun bakım şartlarında takip ederek Beyin ve Sinir Cerrahisi servisine aldık. Bilinç kapalı bir şekilde yoğun bakıma alınan hastamız yaptığımız başarılı ameliyat sonrası 2. günde tek başına yürüyebilecek ve kendi ihtiyaçlarını giderebilecek seviyeye geldi.

Türkiye’de sayılı büyük merkezlerde yapılabilen bu ameliyatı Adıyaman’da yapmak benim ve ekibim adına büyük bir gurur kaynağıdır. Bize bu imkanları sağlayan ve desteklerini esirgemeyen hastane yönetimine ve bize güvenen hastamıza teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Hastane olarak önemli bir operasyonu gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan “Hastane olarak gerek branşlarında uzman hekimlerimiz, hastane çalışanlarımız ve modern cihazlarımızla sadece Adıyaman halkına değil, bölgemize ve farklı illerden gelen hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Hastanemiz bünyesinde bir biri ardına önemli operasyonlara imza atarken son olarak hastanemiz hekimlerinden Op.Dr. Abdulkadir Demir tarafından bölgede ilk defa uygulanan başarılı bir operasyon yapılmıştır. Başarılı operasyona imza atan hekimimize ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: iha
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