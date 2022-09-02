Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi’nde Ahmet M. idaresindeki 10 YS 655 plakalı otomobil ile İsmet Ç. idaresindeki 02 AD 353 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Ahmet M. ile araçta bulunan Ziya Ç. ve Makbule Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha