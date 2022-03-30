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Adıyaman’da ikamet yangını korkuttu: 1 yaralı

Adıyaman’da, bir ikamette çıkan yangın paniğe neden olurken, olayda alevleri söndürmek isteyen 1 kişi yaralandı.

30 Mart 2022 Çarşamba 16:27
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Adıyaman’da ikamet yangını korkuttu: 1 yaralı

Adıyaman’da, bir ikamette çıkan yangın paniğe neden olurken, olayda alevleri söndürmek isteyen 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi 1509 Sokak içerisinde bulunan Mehmet Y’ye ait tek katlı ikamette yangın meydana geldi. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden Mehmet Y., alevlere müdahale etmek istediği esnada kolundan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Olayda ikamette maddi hasar meydana gelirken hastanede tedavi altına alınan Mehmet Y’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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