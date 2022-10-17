Adıyaman’da ‘hıza’ geçiş yok

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kazaların önüne geçmek için ‘Hıza’ geçiş yok anlayışıyla radar uygulamalarına devam ediyor.

Hızdan kaynaklanan kazaların önüne geçmek ve kazaların yaşanmaması adına çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince radar uygulamalarına ara verilmeden devam diliyor. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere kent merkezinin bir çok noktasında radar uygulamaları yapan polis ekipleri, tek amaçlarının halkın daha güvenilir bir şekilde yolculuk yapmaları olduğu vurgulandı. Polis ekipleri aynı zamanda, “Geç gitmek, hiç gitmemekten iyidir” sözlerini ise vurguladı.

iha