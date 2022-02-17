Adıyaman’da güvenlik uygulaması yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde güvenlik uygulaması yapıldı.

Terör örgütü mensupları tarafından yapılması muhtemel eylem ve saldırılara karşı genel asayiş ile kamu düzeniyle mevcut huzur, güven ortamının sağlanması amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin farklı noktalarında uygulama düzenlendi. Gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, bin 315 kişinin kimlik sorgusu ve 446 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 11 araca evrak eksikliğinden, 3 şahsa yoklama kaçağından idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri aynı zamanda basit yaralama suçundan aranan bir şahsı ise yakalayarak gözaltına aldı.

iha