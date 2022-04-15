Adıyaman’da ‘Gezegenimizi koruyalım’ projesi

Adıyaman Belediyesi ile Almanya Brainymotion AG arasında, Avrupa Birliği finansmanında ‘Gezegenimizi koruyalım’ projesi çerçevesinde engellilere yönelik eğitim ve iftar yemeği verildi.

Adıyaman Belediyesi tarafından özel bir otelin toplantı salonunda ‘Gezegenimizi koruyalım’ projesi dolayısıyla 31 engelli vatandaşa eğitim verildi. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde çevrenin korunmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitimler sonrasında iftar yemeğine geçildi. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın’ın da katıldığı iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada çevre ve doğanın öneminden bahsetti.

Başkan Kılınç, “Amacımız bizim özellikle iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile ilgili olarak fiziksel engelli kardeşlerimizle birlikte bir farkındalık oluşturmak amacıyla bunu hazırladık. Bu çerçevede de engelli vatandaşlarımız ve aileleriyle iftar yemeğinde buluşmak istedik. Biliyorsunuz ki ilimizde engellilere yönelik çok ciddi bir pozitif ayrımcılıklar yapılıyor. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu projenin amacı da farkındalık oluşturmaktır. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

iha