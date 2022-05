Adıyaman’da Engelliler Haftası kutlandı

Adıyaman’da, 10-16 Mayıs Engeliler Haftası düzenlenen kortej yürüyüşü ile kutlandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, engelliler ve çok sayıda kişi düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami önünde başlayan Demokrasi Parkı önüne kadar yapılan kortej yürüyüşünde il protokolü engelli vatandaşların gününü kutladı. Her daim engellilerin yanında olduklarını söyleyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Engelliler Haftasının başlangıcı münasebetiyle kortej tertip ettik. Engelli vatandaşlarımızla yürüdükten sonra Demokrasi Parkında da küçük bir etkinliğimiz oldu. Engelliler Haftasında bundan sonrada bir çok etkinlik düzenlenecek. Amacımız farkındalığı artırmak ve engelsiz bir yaşamdır hedefimiz. Kesinlikle hiçbir engeli olmadığı, özellikle zihinlerdeki engellerin olmadığı bir dünya hepimizin hedefidir. Çünkü engelli kardeşlerimiz sadece evlerinde değil, toplumumuzun her yerinde, her alanında faaliyet gösterip emek harcayan arkadaşlarımızdır. Engellerin olmadığı bir dünya temenni ediyorum” diye konuştu.

iha