Adıyaman’da Ege menşeli tütün alımı sancılı başladı

Adıyaman’da ekimi yapılan Ege (İzmir) menşeli tütünün 2022 yılı alım fiyatının özel firmalar tarafından 42 TL olarak açıklanmasına çiftçiler tepki gösterdi.

Açıklanan fiyatın beklentilerin çok altında olduğunu belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, özel firmaların yanlış politikalarından dolayı her yıl tütün üretiminde ciddi bir rekolte düşüklüğünün yaşandığının söyledi.

Başkan Rüştü Turanlı, “2022 yılı tütün alımları özel firmalar tarafından çiftçi maliyetlerinin altında 42 TL olarak açıklandı. Tütün üreticileri bu fiyatlarla tütünlerini firmalara satamayacaklarını ifade etmektedir. Üreticilerimiz 2021 yılında fiyatların düşük olmasından kaynaklı emeğinin karşılığını alamadığından, 2022 yılında çiftçi miktarında yüzde 20, tütün rekoltesinde ise yüzde 40 düşme yaşanılacağı görülmektedir. Ege menşeli tütün fiyatı böyle devam ederse, önümüzdeki yıllarda da firmalar bu fiyat politikası ile devam ederlerse Adıyaman’da tütün ekicisi bulamayacak. Gerek mazot, gübre, ilaç, işçilik, gerek arazi kiraları, fideler gibi önemli kalemlerde artan fiyatlarla üretimin yapılamaz duruma geldiğini ayrıca Ege bölgesinde üretime başlanmadan çiftçiye girdi katkısı olarak maliyetin yüzde 40 tutarında avans ödemelerinin firmalarca Adıyaman çiftçisine uygulanmamıştır.

Özel tütün firma temsilcilerine sizlerin aracılığınızla sesleniyorum; 42 TL olarak açıklandı 2022 yılı tütün fiyatı alım çiftçi maliyetlerinin altındadır. Adıyaman ili ve ilçelerinde Ege menşeli tütün üretiminin devam etmesi için tatmin edici fiyatın, bu yıl en az 50 -55 TL bandında açıklanması gerekir" diye konuştu.

iha