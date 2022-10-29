Adıyaman’da Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 99. yılı, yurt genelinde olduğu gibi, Adıyaman’da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Adıyaman’da Vali Mahmut Çuhadar’ın Valilik Makamında tebrikatları kabulü ile başladı.

Tebrikat töreni sonrası 29 Ekim kutlamaları, Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz’la birlikte protokol üyelerinin, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı. Ardından törene geçildi. Törende Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu.

Her kesimden büyük ilgi gösterilen kutlama töreni, Vali Mahmut Çuhadar’ın konuşmasıyla devam etti.

Vali Mahmut Çuhadar konuşmasında , “Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk Milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare’ olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yılını kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, öncelikle, binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimizin, Adıyamanlı hemşerilerimin, yarınımız, umudumuz olan sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 yılında binlerce yıllık devlet geleneğimizin toprakla buluşmuş son fidanı olarak doğduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Aradan geçen 99 yılın sonunda Cumhuriyetimiz ulu bir çınar olma yolunda büyümesine, gelişmesine devam ediyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlettir.

Nitekim, milletin azim ve kararlığından başka hiçbir sermayesi olmadan kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 99 yılda başta ekonomi olmak üzere sağlık, eğitim ve ulaşım gibi birçok alanda yaptığı atılım ve kalkınma hamleleri ile tüm dünyada hatırı sayılan büyük ve güçlü bir ülke konumuna gelmiştir. Dünya ile entegre olarak, geniş ilişkiler ağı kuran ülkemiz, bu yeni kabiliyet sayesinde sadece bölgesel misyon ve sorumluluklarını yerine getiren bir ülke değil, aynı zamanda insanlığın ortak sorunlarının çözümünde elini taşın altına koyan bir devlet olarak takdirle anılmaktadır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, etrafımızda yaşanan bütün olumsuz gelişmelere ve küresel ekonomik krizlere rağmen, demokratik gelişimini ve ekonomik kalkınmasını her geçen gün artırarak bölgesine barış ve istikrar ihraç eden bir ülke haline gelmiştir. 99 yıl önce bugün büyük bir ruh ve büyük bir medeniyet anlayışıyla inşa edilen Cumhuriyetimiz, kardeşlik üzerine inşa edilmiş ve halkı bütün renkleriyle kucaklamaktadır. Bu nedenle bu bayram kimsenin değil, herkesin bayramıdır. Çiftçinin olduğu kadar esnafın, şehirlinin olduğu kadar köylünün, zenginin olduğu kadar fakirin de cumhuriyetidir. Bizim, tasada ve kıvançta bir olmayı becerebilen bir halkımız vardır. Gücümüzün, potansiyelimizin, birliğimizin, beraberliğimizin değerini hiçbir zaman unutmayalım. Bu topraklara ve tarihimize duyduğumuz derin sevgi ve bağlılık, birlikte oluşturacağımız mutlu ve müreffeh geleceğe olan güvenimiz, bizi birbirimize daha çok kenetlemektedir. Onun İçin diyorum ki, Ayyıldızlı bayrağımızın altında vakit tek yürek, tek vücut ve tek millet olma vaktidir. Vakit akıl ve gönül birliği vaktidir. Dün olduğu gibi, Cumhuriyetimizin 99. Yılını kutladığımız bugünde, birlik ve beraberliğimizi korumaya ve millî dayanışmaya ihtiyacımız var. Geçmişimizden aldığımız güçle, daha çok çalışarak, geleceğe büyük umutlar ve emin adımlarla yürümeliyiz. Ülkemiz ve aziz milletimiz; tarihte olduğu gibi bugün de dünyada adaletin ve merhametin sembolüdür. Bu bağlamda 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bizim için çizilmiş ufuklardır. Bu hedeflere ulaşmada bir an bile duraksamamalıyız. Biliyoruz ki bu hedeflerin gerçekleşmesine sadece Ülkemizin değil, tüm insanlığın ihtiyacı var. 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılını yeni ve büyük kazanımlarla, daha büyük bir coşku içinde ve dünyada vatandaşlığı değerli bir ülke olarak heyecanla idrak edeceğiz. 99. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; siz değerli Adıyamanlı kardeşlerimin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Mahmut Çuhadar’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kompozisyon, şiir, resim ve sportif yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, halkoyunları ekibinin gösterilerini sunmaları, öğrencilerin şiir okuması ve resmi geçit töreni ile son buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Siyasi Parti Başkanları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, Kıbrıs Gazileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

iha