Galeriler Yazarlar
Adıyaman 0
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,027.84
ALTIN
789.67
DOLAR
13.33
STERLİN
18.17
EURO
15.13

Adıyaman’da Cuma günü okullar tatil

Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle okulların Cuma günü tatil edildiğini duyurdu.

20 Ocak 2022 Perşembe 15:02
17 Okunma
Adıyaman’da Cuma günü okullar tatil

Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle okulların Cuma günü tatil edildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde köy ve belde okulları ile taşımalı eğitime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ADİMDER Kütüphane kurdu
ADİMDER Kütüphane kurdu
Çelikhan’da sokak hayvanları unutulmadı
Çelikhan’da sokak hayvanları unutulmadı
Besni’de kar yağışı yerini tipiye bıraktı
Besni’de kar yağışı yerini tipiye bıraktı
Milletvekili Tutdere’den çiftçi için kanun teklifi
Milletvekili Tutdere’den çiftçi için kanun teklifi
Sokak kedileri için kardan ev yaptılar
Sokak kedileri için kardan ev yaptılar
Kar yağışına dayanamayan ahırlar çöktü
Kar yağışına dayanamayan ahırlar çöktü
Adıyaman’da 10 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Adıyaman’da 10 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Çocuklar suni karla eğitim alırken gerçek kar yağdı
Çocuklar suni karla eğitim alırken gerçek kar yağdı
Hastaya evde Belediye Başkanı müdahale etti
Hastaya evde Belediye Başkanı müdahale etti
Besni hastanesi yönetimi başarı belgesi ile ödüllendirildi
Besni hastanesi yönetimi başarı belgesi ile ödüllendirildi
Doğalgaz verilemeyen Çelikhan dondu
Doğalgaz verilemeyen Çelikhan dondu
Sincik- Kahta Karayolu ulaşıma açıldı
Sincik- Kahta Karayolu ulaşıma açıldı
Adıyaman’da okul tatili uzatıldı
Adıyaman’da okul tatili uzatıldı
Devrilen soba boruları paniğe neden oldu
Devrilen soba boruları paniğe neden oldu
Jandarma hayvanlar için doğaya yem bıraktı
Jandarma hayvanlar için doğaya yem bıraktı
Adıyaman’da 319 köy 478 mezraya ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman’da 319 köy 478 mezraya ulaşım sağlanamıyor
Kar yağışı Besni’de hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı Besni’de hayatı olumsuz etkiledi
İşe gidemeyen kamu personeli izinli sayıldı
İşe gidemeyen kamu personeli izinli sayıldı
Gölbaşı Belediyesi yolları tuzluyor
Gölbaşı Belediyesi yolları tuzluyor
Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor
Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor
Adıyaman’da birçok yol ulaşıma kapandı
Adıyaman’da birçok yol ulaşıma kapandı
Adıyaman’da 2021 yılı bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi
Adıyaman’da 2021 yılı bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi
Belediye Başkanı Kılınç, temizlik işleri personeliyle bir araya geldi
Belediye Başkanı Kılınç, temizlik işleri personeliyle bir araya geldi
Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek
Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek
Soğukta kalan yavru köpekler barınağa götürüldü
Soğukta kalan yavru köpekler barınağa götürüldü
Adıyaman’da uçuşa kar engeli
Adıyaman’da uçuşa kar engeli
ÇOCUK ELİNDEN ÇOCUK YÜREĞİNE DOKUNUŞ
ÇOCUK ELİNDEN ÇOCUK YÜREĞİNE DOKUNUŞ
Aday Hakan Yanar Ekibimle Birlikte Hizmet ve Hizmetkârlığa Talibiz
Aday Hakan Yanar Ekibimle Birlikte Hizmet ve Hizmetkârlığa Talibiz
Takla atan otomobilini bırakıp kaçtı
Takla atan otomobilini bırakıp kaçtı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim