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Adıyaman’da çiftlik yangını

Adıyaman’da hayvan çiftliğinde çıkan yangın hayvanlar zarar görmeden söndürülürken, çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

14 Nisan 2022 Perşembe 12:58
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Adıyaman’da çiftlik yangını

Adıyaman’da hayvan çiftliğinde çıkan yangın hayvanlar zarar görmeden söndürülürken, çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

Yangın, merkeze bağlı Dişbudak köyünde Mehmet Öztürk’e ait çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çalışma yapılırken çıkan kıvılcım samana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine çiftlikteki hayvanlar çıkartılarak zarar görmeleri engellendi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında samanlar ile birlikte çiftlikte zarar gördü.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları sonrasında yangında maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 14.04.2022 15:52
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