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Adıyaman’da çiftçilere nar fidanı dağıtıldı

Meyvecilik alanında başta badem, Trabzon hurması, ceviz, zeytin, Antep fıstığı olmak üzere üretim desenini her geçen gün zenginleştiren Adıyaman’da çiftçilere 100 bin adet nar fidanı dağıtıldı.

19 Kasım 2021 Cuma 17:33
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Adıyaman’da çiftçilere nar fidanı dağıtıldı

Meyvecilik alanında başta badem, Trabzon hurması, ceviz, zeytin, Antep fıstığı olmak üzere üretim desenini her geçen gün zenginleştiren Adıyaman’da çiftçilere 100 bin adet nar fidanı dağıtıldı.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde arpa ve buğday başta olmak üzere klasik tarım yapılan arazilerin çoğu devlet tarafından verilen desteklerle meyveciliğe dönüştürülüyor. Çiftçilere verilen meyvecilik destekleriyle merkez ve ilçelerde ürün deseninden, üretim biçimine kadar ciddi bir değişim yaşanıyor.

Çiftçilerin gelirini artırmak ve kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla Adıyaman Valiliğince meyvecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi projesi kapsamında, il özel idaresinin desteği ile Adıyamanlı çiftçilere 100 bin adet nar fidanı dağıtıldı.

Kahta ilçesi Necmettin Erbakan Parkında düzenlenen fidan dağıtım törenine Vali Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ve çiftçiler katıldı.

Her geçen yıl biraz daha üretimi artırılarak Adıyaman merkez, Kahta ve Samsat ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan Nar üretimi Adıyaman’ın ve ilçelerinin geleneksel tarım algısını da değiştiriyor.

Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıyaman’da il özel idaresinin desteği ile Samsat ilçesine 60 bin, Kahta ilçesine 30 bin ve Adıyaman merkezdeki çiftçilere 10 bin olmak üzere toplam 100 bin adet nar fidanı dağıtıldı.

Son yıllarda Adıyaman’da meyvecilik alanında çok ciddi gelişmelerin yaşandığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Çiftçilerimizin gelirinin artırılması amacıyla il özel idaremizin desteği ile ilimizde ve ilçelerimizde meyveciliği yaygınlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu hafta içerisinde Gölbaşı ilçemizde 50 bin adet Trabzon hurması, Adıyaman merkez ve Sincikli çiftçilerimize de 25 bin adet ceviz fidanı dağıtımına başladık. Bu kapsamda bugün de Samsat ilçemize 60 bin, Kahta ilçemize 30 Bin ve Adıyaman merkezdeki çiftçilerimize 10 bin olmak üzere toplam 100 bin adet nar fidanı dağıtarak kırsal kesime yönelik desteklerimize devam ediyoruz. Ürünleri çeşitlendirmek, ürünleri zenginleştirmek, değişik ürünlerle toprağı buluşturmak en büyük hedeflerimizden birisidir. Geçen yıl başlattığımız fidan dağıtımına bu yılda seri bir şekilde devam ediyoruz. Çiftçilerimizin değişik ürünlerden gelir elde etmesi temel hedefimizdir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere Nar fidanı dağıtımı yapıldı.

Kaynak: iha
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