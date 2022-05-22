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Adıyaman’da bisiklet turu düzenlendi

Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 10. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

22 Mayıs 2022 Pazar 13:47
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Adıyaman’da bisiklet turu düzenlendi

Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 10. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube tarafından 10. Yeşilay Bisiklet Turu etkinliği çerçevesinde kent merkezinde yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafe katledildi. Etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, eşilay Adıyaman Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel, Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketenci, sporcular, vatandaşlar ve çok sayıda kişi katıldı. Fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için düzenlenen bisiklet turuna katılan onlarca kişi doyasıya güzel zaman geçirdi. Adıyaman Valiliği önünde başlayan ve 10 kilometre yol katledilen bisiklet turu sonrası tura katılanlar, Adıyaman Valiliği önünde yeniden bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapılan bisiklet turuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Adıyaman’da gelenekselleştirilen Yeşilay Bisiklet Turuna hep birlikte katıldık. Bu yıl 10.’su düzenleniyor. Çok keyif aldık, gençlerimizin yanında olduk, onlar ile bisiklet sürdük. Sadece bisiklet değil, her alanda gençlerimizle birlikteyiz. Onları zararlı alışkanlıklardan korumak için sporu her zaman destekliyoruz ve gerekirse onlarla birlikte spor yapacağız. Gençlerimizin yanında, kalbinde olacağız” diye konuştu.

Kaynak: iha
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