Galeriler Yazarlar
Adıyaman 27
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.372,35
ALTIN
942,56
DOLAR
15,88
STERLİN
19,90
EURO
16,84

Adıyaman’da Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılıyor

Okullararası Bilek Güreşi (Yıldızlar) Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da başladı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:59
6 Okunma
Adıyaman’da Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılıyor

Okullararası Bilek Güreşi (Yıldızlar) Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da başladı.

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Faaliyetleri Daire Başkanlığının 2021-2022 faaliyet programında yer alan ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde başlayan Okullararası Bilek Güreşi (Yıldızlar) Türkiye Şampiyonası Yeni Mahalle Spor Salonunda 51 ilden 500 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışların iki gün süreceği öğrenildi.

Yeni Mahalle Spor Salonunda başlayan ve iki gün sürecek olan müsabakalar saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yapılan açılış töreni ile start aldı. 51 ilden 500 sporcusu turnuvada mücadele edecek.

Türkiye Şampiyonasına katılan sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Medeniyetler şehri Adıyaman’da sizleri misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yüzlerce ören yeri ile adete bir açık hava müzesini andıran Adıyaman’da müsabakaların dışında buraları da mutlaka gezmenizi ve görmenizi öneririm. Sizler başarılı birer sporcu olmanın yanı sıra aynı zaman da farklı illerde müsabakalara katılan birer tanıtım elçisi olarak memleketlerimizin kültürünü ve güzelliklerini gittiğiniz yerlerde sevdiklerinize mutlaka anlatın. Umarım iki gün boyunca ilimizde keyifli zaman geçirirsiniz” dedi.

Müsabakalarının il gününde derece elden sporculara madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve Spor Hizmetleri Zeynel Abidin Deneri tarafından verildi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’ın tarımsal sulama projelerinin finasman sorunu çözüldü
Adıyaman’ın tarımsal sulama projelerinin finasman sorunu çözüldü
“Geleceğin Trendleri ve Metaverse” seminerine yoğun ilgi
“Geleceğin Trendleri ve Metaverse” seminerine yoğun ilgi
Adıyaman’da Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları sürüyor
Adıyaman’da Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları sürüyor
Milletvekili Tutdere, Çelikhan köy yollarındaki sorunları meclise taşıdı
Milletvekili Tutdere, Çelikhan köy yollarındaki sorunları meclise taşıdı
TOBB Kız İmam Hatip Proje Ortaokulu öğrencilerinin matematik başarısı
TOBB Kız İmam Hatip Proje Ortaokulu öğrencilerinin matematik başarısı
Altınşehir Anadolu Lisesinde İkinci Dil Şenliği düzenlendi
Altınşehir Anadolu Lisesinde İkinci Dil Şenliği düzenlendi
Polisi gören madde bağımlıları kayıplara karıştı
Polisi gören madde bağımlıları kayıplara karıştı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Gani Babar yeniden başkan seçildi
Gani Babar yeniden başkan seçildi
Metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağı ile kortej düzenlendi
Metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağı ile kortej düzenlendi
Yaylada hastalanan yaşlı adam ekipleri harekete geçirdi
Yaylada hastalanan yaşlı adam ekipleri harekete geçirdi
Kore Gazisi Ramazan Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
Kore Gazisi Ramazan Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
Hurda demirler için canlarını yok saydılar
Hurda demirler için canlarını yok saydılar
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor
Adıyaman’da çöp kovaları düzenli olarak temizleniyor
Adıyaman’da çöp kovaları düzenli olarak temizleniyor
Durdurulan yayalardan uyuşturucu çıktı
Durdurulan yayalardan uyuşturucu çıktı
Adıyaman’da 19 Mayıs kutlandı
Adıyaman’da 19 Mayıs kutlandı
Demokrasi ve Birlik Derneği kuruldu
Demokrasi ve Birlik Derneği kuruldu
Başkan Fırat’tan 19 Mayıs mesajı
Başkan Fırat’tan 19 Mayıs mesajı
Rektör Turgut’tan 19 Mayıs mesajı
Rektör Turgut’tan 19 Mayıs mesajı
Milletvekili Tutdere, Askerhan köyünün su sorununu meclise taşıdı
Milletvekili Tutdere, Askerhan köyünün su sorununu meclise taşıdı
Başkan Uslu’dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Uslu’dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Ahmet Aydın’ın 19 Mayıs mesajı
Başkan Ahmet Aydın’ın 19 Mayıs mesajı
Yere düşen bayrağı yıkayıp yeniden okula teslim etti
Yere düşen bayrağı yıkayıp yeniden okula teslim etti
Uyuşturucu beklerken zehirli akrepler ele geçirildi
Uyuşturucu beklerken zehirli akrepler ele geçirildi
Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik’e son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik’e son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Dağtekin 19 Mayıs’ı kutladı
Başkan Dağtekin 19 Mayıs’ı kutladı
Türk ve Suriyeli çocuklar yemekte bir araya geldi
Türk ve Suriyeli çocuklar yemekte bir araya geldi
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Vali Çuhadar’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
Vali Çuhadar’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim